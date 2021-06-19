犀利呀！蘇格蘭20歲新星首次擔正就做MVP

歐國盃D組「英倫打吡」，「細佬」蘇格蘭被睇低一線情況下，同「大佬」英格蘭打和0比0，表現備受讚賞，最令人驚喜係首次擔任正選嘅蘇格蘭20歲中場比利基莫亞有出色演出，賽後更力壓英格蘭眾星，當選今場最佳球員。

比利基莫亞剛於6月11日20歲生日，佢過去1個月經歷奇妙之旅，5月19日首次獲得蘇格蘭國家隊徵召，之後跟隨車路士捧歐聯冠軍。6月3日首次為蘇格蘭上陣，踢熱身賽對荷蘭，當時後備上陣，今場歐國盃對英格蘭係比利基莫亞首次喺國家隊擔任正選，踢咗76分鐘。

佢喺場上指揮若定，即使面對英格蘭名牌球星，都唔輸蝕，佢今場44次傳波有40次成功，排隊內第1位，仲有10次同對手對抗勝出，8次搶截成功，6次剷波，5次過人，呢4個數據都係兩隊球員之中最多，當選今場最佳球員，絕對實至名歸。

比利基莫亞今季為車路士各項賽事上陣11次，包括上年12月歐聯對卡斯洛達，踢足全場，屬於車仔重點栽培新星，加上佢喺今屆歐國盃發揮出色，新一季有望獲得車仔主帥杜曹重用。