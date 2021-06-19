2場入3球　舒希克重演巴路士奪神射手好戲

講到今屆歐國盃表現最令人驚喜球員，捷克前鋒柏德列舒希克一定有份，佢喺周六(19日)凌晨D組賽事對克羅地亞，射入1球12碼，今屆已經有3球進帳，力壓C朗、盧卡古等神鋒，排射手榜第1位，正在重演2004年歐國盃，捷克名將巴路士奪取神射手好戲。

25歲嘅柏德列舒希克近年效力過森多利亞、羅馬、RB萊比錫，上年9月加盟利華古遜，但表現只屬一般，踢29場德甲僅入9球。

不過，呢位身高1米90嘅高大前鋒今屆歐國盃大爆發，首場對蘇格蘭，個人梅開二度，包括離門49.7碼笠入，創造歐國盃史上最遠距離入波。

柏德列舒希克今場被對手洛夫雲手踭打到爆鼻，血流如注，博到12碼，佢忍痛射入，夠晒熱血。柏德列舒希克亦成為繼巴路士之後，第2位喺單屆歐國盃入到3球或以上嘅捷克球員。

巴路士2004年歐國盃射入5球，包括3場分組賽都有波入，成為該屆神射手，捷克亦打入4強，至於柏德列舒希克今屆能否奪得神射手，同呢位前輩睇齊，大家拭目以待。