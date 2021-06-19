亞冠盃　傑志「3+1」註基爾頓巴爾拿

應屆港超聯冠軍傑志即將遠赴泰國出戰「亞冠盃」，亞洲足協（AFC）周六（19日）於官網率先公布「藍鳥」24人大軍名單，當中丹恩奴域、巴爾拿、基爾頓獲註冊為外援，而朴俊炯則以亞援身份入選，至於目前正在養傷的門將王振鵬亦現身名單中。

傑志今季為備戰「亞冠盃」積極組軍，各個位置競爭相當激烈，最終3個外援名額分別落在「黑山伊巴」丹恩奴域、西班牙防中巴爾拿、巴西中場基爾頓身上，相反西班牙攻擊手加維蘭，連同正在申請特區護照的杜馬思、蘇沙及謝家強，因未能趕及取得本地球員身分，而缺席大軍名單。

至於南韓中堅朴俊炯則以亞援身份入選，另外早前盛傳受傷避戰「亞冠盃」的王振鵬，與季尾成功註冊為本地球員的門將保羅，最終亦被註冊在名單上。

傑志「亞冠盃」大軍名單：

1. 王振鵬 GK

2. 羅梓駿

3. 丹尼

5. 艾里奧

6. 朴俊炯 （亞援）

8. 安永佳

9. 丹恩奴域 （外援）

10. 基爾頓 （外援）

14. 何振廷

15. 羅拔圖

16. 顏卓彬

19. 黃洋

20. 趙聡悟

21. 唐建文

23. 郭劍橋 GK

24. 鞠盈智

27. 于楊

28. 鄭展龍

30. 張廣然

37. 巴爾拿 （外援）

67. 畢頓

86. 保羅 GK

88. 艾力士

95. 陳晉一