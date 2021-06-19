「新格羅素」爆紅　皇馬即將簽佢

意大利左後衞史賓亞蘇拿喺今屆歐國盃表現一鳴驚人，被指似協助意大利捧2006年世界盃冠軍嘅格羅素一樣咁令人驚喜，西甲豪門皇馬都睇中呢位羅馬大將，據悉史賓亞蘇拿嘅經理人已經同皇馬代表會面，有望火速達成加盟協議。

史賓亞蘇拿喺歐國盃揭幕戰對土耳其，表現出色，力壓入波功臣恩莫比尼、恩斯治尼，當選該場最佳球員，隨即吸引皇馬球探注意。「銀河艦隊」計劃用前鋒馬約萊爾，向羅馬交換史賓亞蘇拿。

馬約萊爾上年10月被皇馬外借去羅馬，為呢支意甲球隊各項賽事上陣45場，射入17球，羅馬方面都好滿意佢表現，皇馬今次提出畀馬約萊爾正式加盟羅馬，換取簽入史賓亞蘇拿，可以話係各取所需。

皇馬之所以睇中史賓亞蘇拿，除咗因為佢表現出色之外，亦由於打算放走高薪左後衞馬些路，減少人工支出。

「偉大左後衞」格羅素原本名不經傳，但喺2006年世界盃一炮而紅，包括4強對德國射入關鍵1球，其後立即被國際米蘭簽入，史賓亞蘇拿的確有當年格羅素影子，準備登入豪門。