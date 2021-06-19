背水一戰猛轟葡萄牙　德國求翻身

今晚歐國盃「死亡F組」大戰，德國主場火併衞冕嘅葡萄牙。德國為保出線希望，今場冇得再失分，戰意高昂誓打翻身仗，加上近4次對住葡萄牙全勝而回，德國小讓平半上盤抵玩。

（ViuTV 99、Now 618及616周日凌晨零時直播）

今屆F組被公認為死亡之組，德國頭兩場就要連環面對兩支強敵，賽程難度極大。「日耳曼兵團」首戰僅負法國，只係曉姆斯不幸擺烏龍。現時雖於小組身處不利位置，但德國貴為歐洲傳統勁旅，一向以頑強鬥志見稱，唔會因為一場失利就輕易放棄。

論人腳德國唔輸蝕畀其他對手，上仗主帥勒夫搵基拿比任正前鋒，效果麻麻，今場或改派夏維斯踢最前，基拿比墮後同湯馬士梅拿從旁支援，加上根度簡等一班中場後上，德國進攻能力依然唔可以睇低。

近4次交鋒日耳曼兵團全勝

葡萄牙首仗3比0擊敗匈牙利，表面上取得完美開局，但對手實力麻麻，未受真正考驗。查實葡軍上仗久攻不下，去到84分鐘先至搵到第一個入波，加上基斯坦奴朗拿度其後梅開二度，純靠個人質素贏波。球隊靈魂C朗表現固然出色，但亦暴露出仲要依賴呢位老大哥嘅問題，德國經驗咁豐富，自然識得去部署。

事實上葡萄牙近4次遇上德國，都係喺世盃及歐國盃大賽舞台上，結果4次都輸波而回，今場再遇「剋星」凶多吉少，德國上盤好路。