【年度最佳】「金球」顏樂楓+「撲救」林駿杰

本年度「車路士足球學校（香港） X on.cc東網」「中銀人壽香港超級聯賽」「最佳金球」及「最佳撲救」，經過一星期的公開投票後，已於較早前得出結果，分別由理文中場顏樂楓，以及晉峰門將林駿杰奪得。

剛季於今年5月18日，港超聯「爭奪組」理文對東方龍獅所入的1球，雖然乃「光頭」顏樂楓全季唯一入球，但這個「金球」名符其實含金量十足，除協助理文於該仗力克強敵外，先奪得「5月份最佳金球」，繼而榮膺「車路士足球學校（香港） X on.cc東網」「中銀人壽香港超級聯賽」的年度金球，假若在稍後獲港超評述選為年度最佳的話，毫無疑問是一記「足金金球」。

由於正在酒店接受隔離，港腳顏樂楓暫時只能透過相片，接受年度「最佳金球」的獎座、獎金和獎品。「多謝晒每一位投票畀我嘅球迷同朋友！我好開心，首先好想多謝助攻畀我嘅隊友基華尼頓，佢Set得好靚，冇佢都冇呢個入球。第二要多謝未婚妻『FunFun』，佢知道我好重視呢個入球，所以好努力幫我拉票，好感激佢！當然仲要多謝車路士足球學校、ASANA 360同埋東網。」同時當選「香港足球明星11人‧中場」的「光頭」，伺機呼籲球迷支持即將歷史性、首度征戰「亞協盃」的理文：「為咗今次比賽，球會上下都付出咗好多，希望球迷可以入場為我哋打氣，感謝大家。」

至於首季亮相港超聯，便壓到幾位華、洋前輩當選年度「最佳撲救」的「JJ」林駿杰，在接受傳媒訪問時表示，對於獲獎感到非常高興，但不會因而自滿，並將繼續「認真」守好每一場波，他說：「我好開心又緊張，因始終係第一季港超聯，多謝大家投票畀我。我好想多謝『細何Sir』(即晉峰龍門教練何國泉)，佢好用力鞭策我哋，好想我哋進步，龍門嘅訓練永遠係每次操練最早開、最遲收！我會繼續努力，希望球迷喺一季會見到我進步。最想多謝我家人，當初我提出休學去全職踢波，媽咪同我講：『好！你去踢啦！但一定要認真！』媽咪，妳放心，我之後都會好認真去守龍門！」

「當然仲要多謝球會嘅兩位老闆，佢哋為咗晉峰踢港超付出咗好多，為我哋做咗好多，多謝佢哋幫我同隊友實現夢想。最後要感謝投票嘅我每一位，球同埋球隊同獎項嘅所有贊助商，多謝你哋。」「JJ」表示會繼續努力，以入選香港隊為終極目標。