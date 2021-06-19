港超聯　查理史葛奪2獎：下季想留喺香港

香港足球總會周六（19日）下午舉行港超聯「2020/21 香港足球明星選舉」，當中各項賽事上陣22次，射入3球兼交出3次助攻的愉園中場查理史葛，分別以31.8%得票率，以及32票榮獲「最佳中場」、「球員之星」2個獎項，他笑言感到驚訝，更透露來季很大機會繼續在香港征戰。

愉園今季雖然成績麻麻，惟「重炮手」查理史葛卻憑著好表現，榮獲本球季最佳中場，兼成為「球員之星」。他笑言自己亦相當驚訝，能夠獲獎絕對屬於「bonus」：「今年係我第一季嚟香港踢波， 所以都無諗過要贏咩獎，尤其係香港有好多出色嘅本地球員同外援，所以贏到都好戲劇性。」

對上一次奪得個人獎項已是10歲，Charlie坦言這2個獎項對自己同樣重要，期望令家人感到驕傲，之後亦會迫自己繼續進步，希望獎項能夠接踵而來，在香港留下更多美好回憶。

愉園仍未確定會否續征超聯，Charlie則表示只想做好球員本份，不想評論或牽涉在這次事件中，他又指自己正在享受假期，暫時仍未決定來季去向，但透露大機會留在香港：「自己其實已經開始適應到，我都好樂意留喺香港多一季，甚至更耐時間。」

離開曼聯後，Charlie今季再次重返職業賽場表現出色，他承認早年球員生涯浮浮沉沉，今季交出好表現全賴勤力訓練，望能鼓勵更多年青球員，在足球路上繼續努力。