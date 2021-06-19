捱過5日地獄模擬賽　李慧詩準備就緒迎奧運

香港單車隊一連五日於香港單車館進行的模擬賽，兩名奧運代表「牛下女車神」李慧詩及李海恩周六（19日）再與男隊員作賽，其中李慧詩成功擊敗「小師弟」杜棹熙晉身決賽，最後不敵羅子駿得第二名。為模擬奧運最艱苦的情況，兩人向最高難度挑戰，不單連日賽事都要鬥男隊員，更無論輸贏都要鬥足3輪。對於順利完成「地獄賽程」，李慧詩感到滿意：「今次比賽是前所未有地艱辛，這幾天不斷『死過翻生』，原本覺得不可能做到，很開心達到教練的要求。」

作為東京奧運前最後一次模擬賽，總教練沈金康特意將難度升級，短組男子隊員羅子駿、梁嘉儒及杜棹熙輪流與「師姐」鬥車，期間他們會佩戴耳機，即埸接收「老沈」的指令，以不同戰術連環挑戰。為模擬奧運的緊密賽程，中間休息時間最短更只得8分鐘，加上李慧詩及李海恩幾乎對每個對手都要鬥足3輪，絕對是挑戰人體極限。是次模擬賽不單考驗車手，更讓教練、工作人員提早適應奧運的緊張節奏，在短時間內為車手做好準備。

即將首次出戰奧運會的Jessica直言「累到崩潰了三次！」，連經驗十足的Sarah亦大呼：「我就死喇！」雖然「地獄賽程」相當難捱，但二人對於模擬賽效果感滿意。「女車神」笑言，「我已進入忘我狀態，無論對哪個車手，我只想超越他。」Jessica表示，「最後一日終於做到自己想做的戰術，教練都說我思路好清晰。正如教練常說，訓練時對自己要求夠高、夠狠，比賽才會有收穫。」

李慧詩即將第3次出戰奧運，她明言已經「準備好」，爭先賽及競輪賽都將以獎牌為目標：「今次情況和2014年仁川亞運好相似，2010年亞運拿到一面獎牌之後，仁川亞運都很想拿到兩面金牌。東京奧運對於只參加個人賽的我們比較有利，因為其他對手可能要參加團體賽而鬥足7日車，而我們就鬥5日，希望我們在這個優勢下可以爭取最佳成績。」為備戰東京奧運，Jessica已有一年多未有見身處英國的家人，她賽前不忘感謝家人支持：「多謝他們讓我知道，無論有沒有奧運，他們都會為我自豪。」

同日香港單車隊公布東京奧運名單，女子麥迪遜賽及全能賽將派梁寶儀、逄瑤及楊倩玉（其中一人為後備），而蔡曉鋒將會出戰男子公路賽。香港公路組代表將在7月中岀發日本，而李慧詩等人則暫定於7月27日、東京奧運開幕後啟程。

東京奧運香港單車隊名單：

李慧詩 女子爭先賽、競輪賽

李海恩 女子爭先賽、競輪賽

梁寶儀 女子麥迪遜賽、全能賽

逄瑤 女子麥迪遜賽、全能賽

楊倩玉 女子麥迪遜賽、全能賽

蔡曉鋒 男子公路賽