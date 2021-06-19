因父之名　基艾沙要彌補老竇25年前遺憾

意大利將於下周一(21日)凌晨歐國盃A組最後一輪分組賽對威爾斯，由於意大利已經取得出線權，領隊文仙尼今場將大幅輪換陣容，「星二代」費達歷高基艾沙可望正選披甲。呢位23歲翼鋒嘅爸爸「老基艾沙」曾經為意大利出戰1996年歐國盃，並於分組賽對捷克射入1球，但最後輸1比2，為意軍分組賽出局埋下伏線。25年後，費達歷高基艾沙要力爭喺呢項大賽入波，協助意大利取得更佳成績，彌補老竇嘅遺憾。

「老基艾沙」1996年5月首次為意大利上陣，並入選當年歐國盃大軍名單，首場對俄羅斯，佢冇上陣，第2場對捷克正選披甲，為意軍射入扳平1球，可惜都係輸波，第3場對德國，「老基艾沙」後備上陣，但只能打和0比0，黯然出局。「老基艾沙」之後國際賽生涯亦麻麻，僅22次為意大利披甲入7球。

費達歷高基艾沙憑近2季分別喺費倫天拿及祖雲達斯嘅出色表現，成為意大利國家隊常規球員，年紀輕輕已經27次上陣，仲多過老竇。

不過，基艾沙今屆歐國盃頭2場都係後備上陣，表現機會唔多，今場擔正就有大把時間表演，好大機會重演老竇25年前喺歐國盃入波一幕，佢話：「領隊要求每位球員有隨時踢正選嘅準備，每位隊友都咁重要，我唔介意上陣時間多少，我哋係為冠軍而戰。」

基艾沙今場將會遇上祖雲達斯隊友艾朗藍斯，佢呼籲隊友必須小心呢位威爾斯中場，指對方頭腦靈活，往往可以用巧妙傳波，撕開對手防線。