不容再失變陣搶Ｗ　西班牙波蘭大駁火

周日凌晨歐國盃E組次輪焦點戰，「狂牛」西班牙於主場火併波蘭。兩軍同樣喺首輪失分而回，今仗不容再失，上仗久攻不下嘅西班牙勢變陣出擊，「秘密武器」謝拉特摩蘭奴奉命擔正；波蘭為搶分亦冇得再縮，加上近年交手例演入球騷，2.5球嘅入球大趁早買。（Now 618及616周日凌晨3時直播）

西班牙主帥安歷基今次一意孤行唔召「皇馬幫」，可惜佢仲未搵到最佳陣容，首輪面對瑞典，「狂牛」佔咗逾7成控球權，全場17次射門更遠超對手，可惜箭頭艾華路莫拉達頻頻失機，西班牙圍攻下畀對手悶和0比0，難免令球迷失望。

謝拉特摩蘭奴有望擔正

雖然未能旗開得勝，但安歷基深明今仗贏波嘅話，出線機會仍然樂觀，相信會變陣爭勝。有指中場堤亞高艾簡達拿同謝拉特摩蘭奴將重奪正選席位，加強侵略性，後者剛季為維拉利爾於聯賽攻入23粒，係西甲入波最多嘅土炮，配合艾華路莫拉達嘅掩護，有望喺波蘭身上搵到着數。

波蘭首輪同樣令人失望，以1比2不敵斯洛伐克，先有對方射門反彈門將施捷斯尼誤擺烏龍，之後輪到中場主力基祖華克領紅牌被逐，今仗要坐波監，非常黑仔，但為爭出線搶分決心絕不下於「狂牛」，效力拜仁嘅32歲神鋒羅拔利雲度夫斯基，必定要把握剩餘唔多嘅機會，喺國際賽爭取成就。兩軍近3次碰頭全開3球或以上，求勝心切下駁火難免，2.5球大盤更可取。