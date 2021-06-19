亞協盃　費蘭度缺陣　東方龍獅本地薑擔大旗

即將出戰「亞協盃」J組賽事的港超聯球隊東方龍獅，周六（19日）透過Facebook專頁公布大軍名單，其中僅有林恩許、艾華頓及王力威獲註冊為參賽外援，另外3位剛被升上一軍的小將，亦全部將隨隊出戰。

由剛剛接手球隊的盧比度領軍的東方龍獅，今屆僅派出林恩許、艾華頓及王力威3人以外援身分出戰「亞協盃」分組賽，未有用足「3+1」的外援名額，至於翟廷峯、費蘭度、杜度、艾華度、利馬及曾文輝共6位球員，則受傷病影響將缺席「亞協盃」分組賽。

大軍名單中依然保留多位主力，包括早前隨港隊遠征巴林出戰「2022世界盃亞洲區第2圈暨2023亞洲盃外圍賽」的葉鴻輝、基頓、馮慶燁、梁冠聰、黃威及鍾偉強。此外，鍾凱文、李卓軒及呂卓芹3位早前由青年軍獲提拔上一隊的小將，亦有望披甲出戰。

東方龍獅亞協盃分組賽大軍名單：

守門員:

1 葉鴻輝

26 廖富源

40 鍾凱文

後衞:

5 基頓

8 李嘉耀

15 馮慶燁

17 梁冠聰

30 黃梓浩

32 亞歷斯祖

中場:

16 梁振邦

22 林恩許*

23 黃威

29 奧利華

47 呂卓芹

55 馬希偉

66 李卓軒

前鋒:

11 艾華頓*

18 鄭子森

77 王力威*

80 鍾偉強

*外援球員