亞協盃 費蘭度缺陣 東方龍獅本地薑擔大旗
2021年06月19日 18:16
東網電視更多新聞短片
(東方龍獅Facebook圖片)
即將出戰「亞協盃」J組賽事的港超聯球隊東方龍獅，周六（19日）透過Facebook專頁公布大軍名單，其中僅有林恩許、艾華頓及王力威獲註冊為參賽外援，另外3位剛被升上一軍的小將，亦全部將隨隊出戰。
由剛剛接手球隊的盧比度領軍的東方龍獅，今屆僅派出林恩許、艾華頓及王力威3人以外援身分出戰「亞協盃」分組賽，未有用足「3+1」的外援名額，至於翟廷峯、費蘭度、杜度、艾華度、利馬及曾文輝共6位球員，則受傷病影響將缺席「亞協盃」分組賽。
大軍名單中依然保留多位主力，包括早前隨港隊遠征巴林出戰「2022世界盃亞洲區第2圈暨2023亞洲盃外圍賽」的葉鴻輝、基頓、馮慶燁、梁冠聰、黃威及鍾偉強。此外，鍾凱文、李卓軒及呂卓芹3位早前由青年軍獲提拔上一隊的小將，亦有望披甲出戰。
東方龍獅亞協盃分組賽大軍名單：
守門員:
1 葉鴻輝
26 廖富源
40 鍾凱文
後衞:
5 基頓
8 李嘉耀
15 馮慶燁
17 梁冠聰
30 黃梓浩
32 亞歷斯祖
中場:
16 梁振邦
22 林恩許*
23 黃威
29 奧利華
47 呂卓芹
55 馬希偉
66 李卓軒
前鋒:
11 艾華頓*
18 鄭子森
77 王力威*
80 鍾偉強
*外援球員