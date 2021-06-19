基沙文做救世主！法國逼和匈牙利

周六(19日)晚歐國盃「死亡F組」次輪賽事展開，法國面對主場粉絲氣勢強勁嘅匈牙利，一度先失守，好彩有基沙文做救世主建奇功，作客逼和1比1，兩戰得4分出線在望。

法國與上仗贏德國嘅正選陣容相比，只有一個調動，由盧卡斯迪治尼代替盧卡斯靴南迪斯打左閘，上仗臨尾香慘吞3蛋嘅匈牙利，喺坐爆6萬人嘅主場，有大部分自己粉絲支持下聲勢浩大，不過「高盧雞」一開波即反客為主，先有賓施馬遠射被門將古拉施斯救出，基沙文立即上前執雞，又畀古拉施斯擋出，之後輪到基利安麥巴比頭槌僅僅斜出。

25分鐘匈牙利屋漏偏逢連夜雨，隊長施沙拉爾因傷退下火線，令法國更加有恃無恐，麥巴比用後腳回傳，賓施馬第一時間彈射出界，麥巴比左扣右扣連過3關，可惜射斜，冇耐保羅普巴右路窄位狂抽又唔中。法國久攻不下，完半場前更畀匈牙利嘅阿迪拿費奧拿偷襲得手，佢同路蘭沙拉爾撞牆配合後殺入禁區，射破洛里斯十指關，意外地取得領先優勢。

路蘭沙爾入波後全場震動，佢本人亦好激動，跑向場邊記者席，掃跌晒女記者枱上嘅物件落地，成個癲佬咁款。

易邊後法國都冇乜計仔，其後換入奧士文尼迪比利加強側擊，佢入場冇耐即於右路勁射中柱。去到66分鐘，麥巴比於右路橫傳，韋利柯賓解圍唔湯唔水，set個炮台畀基沙文近門射入扳平，呢位上屆歐國盃神射手亦於今屆開齋，最終各1言和，法國依家有4分在手，出線機會極濃，仲送咗1分畀「豬頭骨」匈牙利，留畀宿敵德國同匈牙利最後一輪打餐死，真係夠晒陰毒！