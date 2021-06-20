入球騷！葡萄牙兩擺烏龍　德國反勝

周日(20日)凌晨歐國盃「死亡F組」德國主場迎戰衞冕嘅葡萄牙，上演今屆最戲劇性一戰！葡萄牙早段憑巨星C朗拿度開紀錄領先，但在德國奮力逼搶下4分鐘內連擺兩個烏龍反超前，最終德國贏4比2全取3分，亦令F組形勢混亂到極。

開賽5分鐘德國就食鋪詐胡，甘美治右路傳中，基拿比門前剷唔到，但係遠柱嘅魯賓高辛斯飛身射入，不過可惜睇番慢鏡基拿比越咗位，雖然甘美治傳波之前湯馬士梅拿犯手球球證已經放過佢，但結果都被判入球無效。

德國谷晒上去做逼搶，但葡萄牙一次快速反擊就攞你命！15分鐘，C朗後場頭槌解圍，畀貝拿度施華引球沿右路推進，之後送個靚波上前，迪亞高祖達接應後同紐亞單對單，佢唔射撥橫，36歲嘅C朗由自己後場喪跑到德國門前近門3碼射入空門，葡萄牙領先1比0。C朗又入波，佢喺歐國盃決賽周入球紀錄累積到12球。

21分鐘葡萄牙一次前場搶波，C朗同對方守將魯迪格單挑，C朗一記瀟灑嘅no-look後腳傳送，成功送畀般奴費南迪斯，再交畀迪亞高祖達並完成射門，雖然唔入，但真係型到裂！

C朗掛住玩波之際，千祈唔好忘記阿叔教落，任何時候都唔可以睇少德國！35分鐘，德國全力逼搶下終有收獲，湯馬士梅拿同甘美治右路策動攻勢大腳傳中，遠柱嘅魯賓高辛斯第一時間彈返中間，夏維斯力壓下搞到魯賓戴亞斯擺烏龍，德國扳平1比1。

扳平後德國繼續逼搶，39分鐘葡萄牙門前一片混亂，甘美治右邊底線大腳抽埋龍門口，今次輪到拉菲爾古里路擺烏龍，不過就算佢唔入，後邊嘅基拿比都趕到，結果一樣輸，德國4分鐘內反超前2比1，葡萄牙4分鐘內連續兩個烏龍球，都算史無前例！

下半場德國又嚟料，50分鐘，湯馬士梅拿分波去左路，魯賓高辛斯接應傳中，夏維斯門前撞入，德國贏到3比1，攻勢流暢，亦係德國今場正式自己球員入波。60分鐘，今場踢得最好嘅兩隻翼製造入波，甘美治右路傳中，魯賓高辛斯遠柱頭槌一頂破網，德國贏到4比1。

德國換走班主力之後，葡萄牙壓上前並追番粒，66分鐘，C朗接應左路罰球，底線前送入中間，迪亞高祖達近門撞入追成2比4，之後連拿度辛捷士一腳炮彈式勁射，紐亞冇晒反應，但個波中柱彈出。

最終德國贏4比2完場，同葡萄牙一樣兩戰得3分，德國升上第2，最後一場砌低匈牙利就出線，跌落第3嘅葡萄牙下場要硬撼法國，形勢唔太樂觀。