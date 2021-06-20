西班牙狂嘥機會又失分　面臨出局危機

周日(20日)凌晨歐國盃E組次輪大戰，西班牙主場迎戰波蘭變陣出擊，「秘密武器」謝拉特摩蘭奴正選上陣拍住艾華路莫拉達攻肩，可惜呢對前鋒組合繼續狂嘥機會，結果被波蘭逼和1比1，連續2輪失分。西班牙連和2場後，2戰只得2分排小組第3位，最後一輪迎戰斯洛伐克，要拎到前2名資格係非勝不可，出線形勢極為險峻。

西班牙今場正選比首輪只作1個變動，備受球迷期待嘅謝拉特摩蘭奴以右翼身份擔正，艾華路莫拉達繼續保住箭頭位置，呢次變陣早段成功刺激球隊進攻，「狂牛」攻勢集中喺謝拉特摩蘭奴嘅右路，果然喺25分鐘收到效果，謝拉特摩蘭奴右路地波傳中，交到龍門口嘅艾華路莫拉達腳下輕鬆掃入。

不過西班牙領先後反而踢得更差，防線唔穩陣之餘，前線亦故態復萌頻頻浪費機會。波蘭完半場前曾有追平黃金機會，卡路施維達斯基藉西班牙後防犯錯，禁區頂狂抽中柱彈出，羅拔利雲度夫斯基補射又被烏尼西蒙擋出；轉頭西班牙快速反擊，謝拉特摩蘭奴門前搶點射門又中網側。

換邊後波蘭開始上力，54分鐘王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基接應祖斯維克右路傳中，泰山壓頂式力壓拿樸迪頭槌頂入。西班牙2分鐘後博到12碼，謝拉特摩蘭奴禁區內被積及莫達踩中，但呢位前鋒親自操刀中柱宴客，艾華路莫拉達補射面對空門竟然「撻Q」。艾華路莫拉達尾段再有機會，但小禁區射門再被施捷斯尼救出，最終兩隊踢成1比1平手。