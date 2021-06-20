得莫拉達識入波 安歷基信任因為冇得揀！

西班牙今屆歐國盃連續2場和波失分，周日(20日)對波蘭雖然再次拎到7成控球率，但2場只係入得1球，被視為救星嘅謝拉特摩蘭奴亦射失12碼，冇人識入波成為西班牙最大尷尬。艾華路莫拉達今場雖然繼續浪費唔少機會，但至少都入到1球，西班牙近5個歐國盃決賽周入波，有4球都係嚟自艾華路莫拉達，安歷基唔信佢仲可以信邊個？

西班牙頭2場波製造咗8次黃金機會，預計入球(xG)亦達5.3球，兩項數據都係決賽周24隊之冠，但最終只得1個入球。艾華路莫拉達嘅把握力差係公認事實，不過佢嘅入球數據亦係西班牙不可或缺，連埋上屆賽事，西班牙近5個歐國盃入波佢包辦4球，亦係費蘭度托利斯(5球)之後，西班牙喺歐國盃史上次席射手(4球)，證明西班牙前鋒出現斷層嘅尷尬。

艾華路莫拉達今場入波後，第1時間就去場邊同安歷基擁抱，感激領隊對佢嘅信任，呢位祖雲達斯前鋒賽後表示：「我唔在乎邊個入波，最大問題係球隊贏唔到，好多謝安歷基嘅信任，我哋要繼續前進，球迷可以自由發表意見，我唔會受到影響。」