曾被C朗無視羞辱　德國MVP打爆葡萄牙報仇

德國周日(20日)凌晨喺「死亡F組」4比2大破葡萄牙，最搶鏡嘅球員係左翼衞魯賓高辛斯，呢位26歲球星今場完爆葡萄牙右路防線，交出1入波、1助攻兼製造1個烏龍波，獲歐洲足協選為今場MVP係實至名歸。魯賓高辛斯早前自爆曾被C朗拿度喺意甲無視羞辱，今場勝仗可以話係完美復仇。

魯賓高辛斯今場只係踢咗62分鐘就被換出，但喺呢一個鐘頭搞到葡萄牙防線風聲鶴唳，3次射門全部命中目標，表現獲一致好評。湯馬士梅拿賽後表示：「高辛斯做到領隊所有要求，好好咁運用自己嘅武器。」德國名宿波歷克亦讚揚：「高辛斯以一種極侵略性嘅方式解讀自己位置，係贏葡萄牙嘅關鍵，佢係我心目中最佳球員。」

效力阿特蘭大嘅魯賓高辛斯，早前喺自傳入面大爆曾被C朗拿度羞辱嘅往事，喺一場阿特蘭大對祖雲達斯嘅賽事後，魯賓高辛斯曾要求同C朗交換波衫，但C朗連望都唔望佢一眼，冷冰冰講個「NO」字就走開，魯賓高辛斯喺自傳入面話：「我面都紅晒勁尷尬，離開嗰陣覺得自己好渺小。」

魯賓高辛斯今場以精彩贏波作為復仇，賽後佢被問到呢件羞家往事，魯賓高辛斯就回應：「我今次冇搵C朗拿度交換波衫，因為我想享受呢場勝利同呢個夜晚。非常難忘，我哋擊敗一支真正勁旅，我亦拎到入波同助攻，非常自豪！」