亞冠盃　首戰分組賽　何振廷：我會拍Vlog

由於部分球員仍在巴林，傑志只有14名球員由港飛往泰國。(李浚湣攝)

相隔3年，傑志再次殺入「亞冠盃」，「藍鳥」眾將周日（20日）正式啟程前往泰國，然而門將王振鵬卻未有出現，據悉手指受傷的他將不會隨隊出戰「亞冠盃」分組賽賽事。至於剛成為「最佳青年球員」的何振廷則笑言相當期待，屆時更會「拍vlog」記錄今次過程！

剛成為「最佳青年球員」的中場何振廷，坦言獲獎當然開心，但未有被獎項沖昏頭腦，今次會抱著學習的心態，以平常心作賽。3年前未有為傑志出戰「亞冠盃」，首次隨隊出戰亞洲賽的「阿廷」笑言相當期待：「之前踢過外圍賽，感受過強度都好高，想進一步睇下分組賽球隊去到咩水平，加上幾年前自己都有睇傑志踢，呢家有份踢都好興奮。」

港超聯球季完結至今大約一個月，「阿廷」認為球隊備戰情況理想，過去操練強度甚高，球員狀態相當不俗。雖然部分職球員因早前隨港隊出戰「世盃外」，未有留港一同訓練，他卻相信未有太大影響：「『細榮』都會幫手傳遞『朱sir』指示，喺有時練波可能有啲忟，因為真係岩岩得22個，但我哋都一齊練咗成季，呢兩、三個禮拜都唔會有太大問題。」

驟眼一看「阿廷」書包上亦有帶備拍攝器材，身兼Youtuber的他透露到時將會「拍vlog」，記錄低這次征戰過程：「其實day one開始最想拍主客制嘅，今次無啦，但相對都算幾特別嘅，雖然可能淨係留喺酒店，但都值得拍畀大家睇或者自己留底。」至於會拍多少集，「阿廷」則指暫時未有決定，但亞冠的版權問題或成一大難題，加上今次未有職員幫手下，需要再考慮一下拍攝的細節。

另外門將王振鵬未有隨隊抵達機場，據悉這名37歲主力手指仍然有傷，雖然早前仍有入選大軍名單，但將不會到達泰國，以及參與分組賽賽事，預料會由剛入籍為本地球員的保羅，頂替「阿鵬」為球隊把守最後一關。