何甄陶50自再破紀錄 離奧運A標只差0.02秒

「香港長池游泳計時賽IV」周日（20日）於香港體育學院舉行，早上已有3名港將打破香港紀錄，其中香港「女飛魚」何詩蓓在女子100米自由泳游近亞洲紀錄，而何甄陶將自己保持的男子50米自由泳香港紀錄再推前至22秒03，只差0.02秒就能達東京奧運A標！

距離東京奧運僅餘33日，何詩蓓（Siobhan）延續高峰狀態，上月尾在「D1長池分齡游泳賽」帶領歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出破香港紀錄的4分01秒77，有望取得東京奧運入場券。是日她在100米自由泳再取得突破，游出新香港紀錄52秒92，相當接近日本泳手池江璃花子保持的52秒79亞洲紀錄。小將鄭渝亦有驚喜表現，於女子200米個人四式中以2分15秒80達到奧運B標。

男子組方面，近月屢創佳績的何甄陶在50米自由泳以22秒03打破自己保持的香港紀錄，逐步迫近奧運A標（22秒01），另外，林昭光亦於男子100米蝶泳，以53秒63游出新香港紀錄。東京奧運游泳個人項目將於27日截止計算積分，周六（26日）將於維多利亞公園舉行長池游泳分齡賽，何甄陶要衝A標還有最後機會。