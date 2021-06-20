意大利威爾斯會唔會打默契波？

歐國盃A組最後1輪賽事，意大利主場迎戰威爾斯。意大利已經提早取得出線權，今場打和都攞到首名，預料領隊文仙尼會輪換陣容，留力踢淘汰賽。至於威爾斯有4分喺手，打和亦可以出線，相信會以穩守行先，威爾斯近6場有5場開2球或以下，可博2.5球嘅入球細。（Now 618及616周一凌晨零時直播）

意大利今屆2場分組賽都大勝3比0，但同時出現傷兵問題，右閘費奧倫斯、中堅基亞連尼先後受傷，主帥文仙尼為免再有主力受傷，加上已取得16強席位，今場應會大幅輪換正選陣容。

「藍衫軍」近10場冇失波

特別係文仙尼徵召咗唔少鋒線球員，正好趁今場觀察佢哋表現，所以好可能收起恩莫比尼、恩斯治尼、杜文尼高貝拉迪，改用貝拿迪斯治、比洛迪、費達歷高基艾沙攻堅，進攻上難免冇正選鋒線咁順暢。幸好「藍衫軍」防線非常穩陣，近10場比賽保持不失球，要抵禦威爾斯進攻，仍然綽綽有餘。

另一邊廂，威爾斯貫徹穩守突擊踢法，繼打和瑞士1比1之後，上場贏土耳其2比0，領先第3位嘅瑞士3分，今場和波攞1分，就一定可以次名出線，冇必要主攻爭勝。事實上，「紅龍」實力同意大利有距離，雙方近4次對賽，威爾斯輸咗3次，而且3場敗仗都未能取得入波，為免輸波陷入出局危機，應會屯重兵防守，最好博入球細。