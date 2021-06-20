有你冇我　瑞士土耳其大晒冷

歐國盃A組瑞士對土耳其，今場喺中立場阿塞拜疆舉行，土耳其2戰2敗，今場再贏唔到，就一定出局。瑞士僅得1分，今仗亦非勝不可，若然打和，等於攬炒一齊出局，相信雙方都會豁出去鬥攻。兩軍近5次對賽有4次總入球係3球或以上，可博中位數2.5球嘅入球大。（Now 619及617周一凌晨零時直播）

土耳其前線人腳唔曳

瑞士首場分組賽對威爾斯表現唔錯，最後被對手逼和1比1，的確有啲唔抵。至於上場對意大利，佢哋亦有一段時間積極搶攻，但失第2球之後洩氣致最終慘吞3蛋。瑞士今場背水一戰，加上對手係包尾嘅土耳其，必然會全力搶攻，只要贏波，就算未能取得小組第2位，都有機會以其中1支小組最佳第3名球隊出線。

至於土耳其2場分組賽失5球兼冇波入，的確令人失望，但嚟到最後1場分組賽，無論為爭出線或為挽回面子，都應會採取主攻踢法，希望贏番1場，最起碼都要破蛋，以免成為「三零球隊」咁羞家。

其實土耳其中前場人腳唔錯，包括有效力AC米蘭嘅中場查漢奴古、里爾射手布拉卡爾馬斯，入波機會仍然樂觀。特別係對手瑞士都要焗攻，相信土耳其中前場球員會有唔少射門空間，有利製造大比數賽果。