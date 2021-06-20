歐國盃最年輕上陣球員 18個月前幾乎冇命

周日(20日)凌晨歐國盃E組，西班牙對波蘭出現歷史性一刻，踢到55分鐘，波蘭中場高斯洛斯基後備上陣，令佢以17歲零246日，成為歐國盃史上最年輕上陣球員。呢位小將18個月前遇上車禍，導致盤骨斷裂，幾乎令球員生涯毀於一旦，估唔到依家可以喺歐國盃賽場上奔跑，夠晒勵志。

英格蘭早前對克羅地亞，英軍新星祖迪比寜咸當時以17歲零349日，成為歐國盃史上最年輕上陣球員，但僅過6日就被高斯洛斯基打破紀錄。

最令人驚喜係高斯洛斯基18個月前遇上車禍，休養咗幾個月，一度令人懷疑佢仲可唔可以成為職業球員，幸好最後大步檻過。

高斯洛斯基話：「當時有大約半年時間，我都唔可以訓練，對1位年輕球員來講，實在太悲哀，但係依家，我返晒嚟啦。」

身高1米77嘅高斯洛斯基出生於2003年10月16日，效力波蘭球隊沙斯辛，15歲已經喺波蘭超級聯賽上陣，今年4月佢頭槌建功，成為沙斯辛史上最年輕聯賽入波球員，當時係17歲零182日。

高斯洛斯基今季上陣20次，入1球及3次助攻，據悉一向擅長栽培新星嘅德甲球隊多蒙特有意喺今屆歐國盃結束之後，以500萬歐元收購佢。