意大利大輪換冇有怕　小勝威爾斯齊齊出線

周一（21日）凌晨歐國盃上演2場A組尾輪賽事，意大利副選出擊下，於主場以1比0擊敗「紅龍」威爾斯，3戰全勝霸氣盡現，另一邊廂瑞士於中立場只贏土耳其3比1，令「紅龍」憑較佳得失球保住次名，與首名嘅意大利攜手出線。

頭2仗分組賽贏晒嘅意大利，主帥文仙尼今仗大輪換，正選陣容對比上仗做出8個變動，收起恩莫比尼等主力，改用費達歷高基艾沙、比洛迪、馬高華拉堤等，威爾斯嘅加里夫巴利、艾朗藍斯等繼續擔正。開波初段，比洛迪及費達歷高基艾沙先後近門射斜，去到39分鐘，華拉堤罰球傳中，馬迪奧比辛拿順勢右腳快射破網，呢位因史提芬奴辛斯受傷而臨尾獲召用嘅阿特蘭大中場，取得佢喺國家隊第3個士哥，半場領先1粒。下半場威爾斯更有艾芬安柏度侵犯貝拿迪斯治，直紅被逐，最終意大利小勝1比0，而且一眾主力抖到夠，養精蓄銳迎接16強淘汰賽。

同時間舉行嘅另一場A組賽事，瑞士對住土耳其，開波僅6分鐘，瑞士箭頭施費洛域遠射得手，成為「十字軍」史上第3位於世盃及歐國盃都有波入嘅球員，26分鐘，輪到梳頓沙基利用生蟲右腳攻入靚波，半場領先2球。雖然易邊後土耳其靠艾芬卡域斯追番粒，但沙基利再入遠射，協助瑞士贏3比1。

完成3場分組賽後，意大利全勝以9分首名出線，土耳其3仗輸晒0分排包尾出局，而威爾斯與瑞士同得4分，對賽又打和，「紅龍」得失球差為+1，因此力壓得失球差為-1嘅瑞士，獲得次名晉級，當然瑞士仍有機會成為其中1支最佳第3名出線。