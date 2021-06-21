肥安召喚契仔　卡維特利雲有望加盟皇馬

安察洛堤早前落實回巢擔任西甲勁旅皇家馬德里教練之後，正在積極進行組軍工作，英國《每日郵報》及《太陽報》都指呢位意大利名帥計劃出手收購前度球會愛華頓嘅射手卡維特利雲。由於愛華頓陷入財困，打算以5,000萬鎊(約5.4億港元)出售呢位24歲英格蘭國腳，意味「肥安」好大機會同呢位「契仔」重聚。

安察洛堤2019年12月至今年5月執教愛華頓期間，將卡維特利雲打造成1位「完美射手」，佢近2季分別射入15及21球，更被稱為「英格蘭恩沙基」。相比「肥安」執教愛華頓前，卡維特利雲從未試過單季入波達雙位數，可見安察洛堤擁有呢位前鋒嘅「說明書」，相信卡維特利雲絕對樂意去皇馬追隨恩師。

原本愛華頓要求最少6,000萬鎊轉會費，但由於球會陷入財困，近2年勁蝕2.4億鎊，班主莫舒利願意減價，以5,000萬鎊出售卡維特利雲。

安察洛堤一向喜歡用舊部，執教拜仁慕尼黑、愛華頓期間，都簽入昔日執教皇馬時嘅愛將占士洛迪古斯，亦曾經將拿玻里舊部阿倫盧利奧帶到愛華頓，所以「肥安」重返皇馬後，要簽入卡維特利雲，並唔出奇。

不過，卡維特利雲喺今屆歐國盃，只曾於首場對克羅地亞補時後備上陣，上場對蘇格蘭全場睇波，到底有冇能力喺皇馬立足，實屬疑問。