【賽後解碼】誇張！意大利後備力量一樣勁

意大利喺提早取得出線權情況下，周一(21日)凌晨A組最後1場，輪換8位正選球員，一樣擊敗有加里夫巴利、艾朗藍斯助陣嘅威爾斯，盡展深厚後備力量。歐國盃賽程非常緊密，意大利副選球員狀態都弗爆，可以實行「車輪戰」，對於爭標非常有利。

意大利今場正選陣容，得番門將基安盧基當拿隆馬、中堅邦路斯、中場佐真奴費路屬於前2場正選，其餘8個位置都換晒人，包括鋒線用咗比洛迪、費達歷高基艾沙、貝拿迪斯治攻堅，其中「星二代」費達歷高基艾沙今場演出搶鏡，仲當選最佳球員，威水過為意大利出戰1996年歐國盃嘅爸爸基艾沙。

效力巴黎聖日耳門嘅中場馬高華拉堤傷愈，今場正選上陣復出，並貢獻1次助攻，就造另1位中場選副馬迪奧比辛拿入波，呢位阿特蘭大球員原本冇份入選大軍名單，因為史提芬奴辛斯受傷退隊，佢先至獲得補選，估唔到今場成為贏波功臣，亦證明意大利「人才庫」非常強大，甚至令中場出現人滿之患。

值得一提，21歲小將拉斯柏度尼今場都有後備上陣，最令人意外係踢到89分鐘，意大利領隊文仙尼換埋門將，由沙華托尼施利古入替基安盧基當拿隆馬，一方面畀呢位老將有機會上場感受比賽氣氛，另一方面亦反映意軍太超班，臨尾都可以「玩嘢式」換人。

另外，意大利仲收到好消息，早前對瑞士一役受傷嘅中堅基亞連尼已經冇大礙，有望16強復出。