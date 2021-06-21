游泳氣袋方胤為港添奧運入場券　7欖無緣上車

年僅18歲的香港游泳代表方胤（William Yan Thorley），周日（20日）在葡萄牙舉行的「東京奧運馬拉松游泳資格賽」男子10公里項目，游出2小時3分11秒70，在55個參賽者中排行26名，扣除已入圍的泳手後，以「亞洲第1」的身份，成功登上奧運「尾班車」！

東奧男、女子馬拉松游泳各有25個名額，由於在2019年世錦賽公開水域10公里項目的前10名泳手已率先奪得入場券，故是次資格賽會決出剩餘15個席位，即賽事前9名、4大洲（非洲、歐洲、亞洲及美洲）最佳泳手，及1名東道主日本泳手皆可出線。

港隊派出2男2女參賽，聶芷彥和林柏彤日前打頭陣，在女子10公里賽事分列31和37名，無緣東奧。方胤和冼展霆周日「接棒」，在男子10公里賽事登場。年僅18歲的方胤游出2小時3分11秒70，在55個參賽者中排行26名。雖然扣除排行第6、日本的南出大伸，及前9名入圍泳手後，方胤前面還有排行23名、同樣來自日本的豊田壮，但基於每個國家只有1名泳手可以入圍，他仍以「亞洲第1」的身份，成功鎖定東奧資格！冼展霆則排行49名。

目前香港已奪得43張東奧入場券，其中9張來自游泳隊，包括何詩蓓的女子50、100、200米自由泳、歐鎧淳的女子100米背泳、女子4x100、4x200米自由泳、女子4x100米混合泳、何甄陶的男子50米自由泳及方胤的男子馬拉松游泳。

香港男、女子七人欖球隊則在「東京奧運終極資格賽」鎩羽而歸。男子隊在準決賽以5：28不敵愛爾蘭，未能以冠軍身份奪得賽事唯一的東奧入場券。女子隊雖在淘汰賽首輪擊敗阿根廷晉級，卻在決賽2以0：51不敵法國，與東奧緣慳一面。