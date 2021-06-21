曼聯孤注一擲　出英超最高薪綁實普巴5年

英國《太陽報》爆料，指曼聯孤注一擲，向中場保羅普巴開出一份40萬鎊周薪嘅新約，希望同呢位法國國腳續約5年，如果雙方達成協議，保羅普巴就會成為英超最高薪球員。

保羅普巴現時只剩下1年合約，但至今仍然未肯答應同曼聯續約，如果一直拖落去，普巴就可以喺明年1月同其他球會傾加盟問題，然後等明年夏天約滿，以自由身離隊，到時紅魔鬼就人財兩失。

因此，曼聯計劃盡最後努力，一口價向28歲嘅普巴開出40萬鎊周薪嘅新約，比佢現時人工多10萬鎊周薪，亦比目前英超最高薪球員曼城中場奇雲迪布尼多1.5萬鎊周薪。

早前有傳保羅普巴要求50萬鎊周薪先至肯續約，至於依家願唔願意接受曼聯開出嘅新待遇，仍然係未知之數。

另外，西班牙《馬卡報》指皇馬中堅華拉尼嘅經理人打算下星期同曼聯代表見面，傾呢位法國國腳成「魔」嘅事宜，華拉尼同皇馬只剩下1年合約，盛傳佢希望轉會，曼聯屬於主要買家之一。

如果曼聯最終簽入華拉尼，並同保羅普巴續約，紅魔鬼下季將「法國化」，可望提升實力。