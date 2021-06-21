保特曬全家福公布添孖B　囡囡名字有意思

擁有8面奧運金牌的牙買加飛人保特，雖然已經退役，但仍然心繫奧運，周日在父親節當天他Po出一張家庭照，向公眾公布他再添一對雙胞胎，並且公開了大女的名字，叫做Olympia Lightning Bolt（奧林匹克閃電）。

今年父親節保特再為粉絲帶來驚喜，公開了一家五口的家庭照，2020年5月女兒出世，他榮升做老竇，而這張相片可見他多添一對雙胞胎，雖然沒有公布性別，但他除了寫上了名字Olympia Lightning Bolt（大女兒）及Saint Leo Bolt 同Thunder Bolt，估計應該是男仔。

今次與囡囡出生前不同，保特沒有公告天下，亦沒有為孩子搞派對，反而非常低調迎來雙胞胎，他在父親節當天除了Pｏ出全家福之外，其女友Kasi Bennett亦同日在個人社交平台發文，並寫上「祝最偉大的父親及男人父親節快樂，你是這個家的基石，是孩子們最好的父親。」「閃電俠」保特至今仍以9秒58保持男子100米世界紀錄，他於2017年退役。

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