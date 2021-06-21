烏奧有「默契」　求孖住出線

歐國盃C組最後一輪同時進行，烏克蘭於羅馬尼亞中立場火併奧地利，荷蘭則主場迎戰北馬其頓。目前烏、奧兩軍同得3分，前者以得球較多排第2，今仗只要賽和即可穩坐次名，另邊廂奧地利今仗即使攞1分，都有望憑「最佳第3名」晉級，預料雙方都唔會輕舉妄動，半場和穩陣。（Now 619及617周二凌晨零時直播）

論攻力烏克蘭較佳，雙箭頭耶莫蘭高及耶梅卓克首兩仗各入1球，不過按目前C組形勢，荷蘭兩連勝並以較佳對賽成績，提早鎖定首名出線，烏克蘭及奧地利同得3分，烏克蘭得4球失4球排第2、奧地利得3球失3球排第3。雖然「烏奧戰」嘅勝方可穩奪次名，但對烏克蘭嚟講，即使和波攞1分，結果都係次名，爭勝意欲大減。另邊廂奧地利今場只要唔輸，拎住1勝1和1負嘅成績，都好大機會喺4個「最佳第3名」名額中佔一席位，雖然射手阿拿奧杜域坐完波監可復出，但估計今仗佢哋都會以守為先，甚至有「默契」各取1分，1.48倍半場和值捧。

荷蘭搶韁「大」鬥北馬其頓

至於另一場C組賽事，荷蘭對北馬其頓，「橙軍」闊別大賽7年，今屆重返歐國盃大舞台表現對辦，球員個個搶韁。北馬其頓雖肯定出局，但已完成歷史任務，而且連續兩仗取得「士哥」絕不失禮，今仗例行公事對荷蘭當表演賽咁踢，隨時變入球騷，一於捧2.5球入球大。（Now 618及616周二凌晨零時直播）