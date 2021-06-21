康寶駒伍健組5人參選團：足總係時候改變！

足總董事局周五（25日）舉行會員特別大會，為5個董事席位舉行改選。上月中宣布參選的傑志會長伍健、天水圍飛馬主席譚秉智、前足總主席康寶駒、莫文韜和鄧澍焙周一（21日）舉行聯合記者會，公布參選政綱並解答傳媒提問。

伍健、譚秉智、康寶駒、莫文韜和鄧澍焙早前共同宣告參選，前2者競逐「與球會有聯繫之董事」；後3人競選「與球會無聯繫之董事」。記招當日，天水圍飛馬會長羅傑承以助選團代表身分站台，其餘包括冠忠南區主席陳文俊、理文財務總監何圳浩、標準流浪總監李輝立等球圈人士均有現身撐場。

5位候選人公布4大政綱，包括提升足總管治水平、嚴格執行內部審計機制、塑造「為足球服務」機構文化和加快推動「展望2025策略計劃」。伍健在記招開首強調，5人共同參選並非「聯群結黨」，而是希望來自不同界別的專業人士進入足總，將專業知識運用在足球管理上：「我哋唔係捆綁式嘅投票機器，足總需要有能力同視野嘅團隊，假如我哋當選，會根據章程合情合理為香港足球服務。」

當中，具豐富財務管理經驗的莫文韜表示，假如有幸當選，會嚴格在足總執行內部審計機制，就秘書處等職員表現評級，確保來自政府、賽馬會等機構每年超過1億元的經費，可適當用於足球策略計劃上。

本身是本港事務律師的鄧澍焙表明，假如當選會確保足總並非「一言堂」，他認為現時足總的法律文件需要修改，組織章程有矛盾的地方。他又許諾，會建立一套有公信力的調解機制，公平公正解決會員之間的爭議，而紀律和上訴小組是獨立運作的機構，保證董事局不能干預。

而身為天水圍飛馬主席的譚秉智，活躍於新界地區和教育事務，他指出足總透明度不足，缺乏大眾意見。如當選，他會將學體會、地區體育會等組織的聲音帶入足總，從而加強地區青訓工作。

立法會去年就《審計報告》狠批足總內部管治問題，伍健認為足總轄下多個委員會多年來並無發揮有效職能，令董事局要花費很多時間處理本來應由委員會審議的事務。他舉例，現時足總財務委員會內委員可能專長並不在財政，令到有財務事務要交由董事局處理，拖低董事局辦事效率。「依家個情況就係好多小組冇運作，一去就去到董事會，但佢哋又未必有足夠資料做。」伍健說。

有傳媒提出，在座部分候選人經常指出足總的問題，然而如康寶駒、伍健、羅傑承曾擔任足總高層，如今指出足總的弊病，是否也承認當年自己決策出錯？伍健解釋，他於2015年卸任足總副主席，在任期間辦理審計工作妥當，反而由立法會指出的錯誤是自己任期後發生：「前朝嗰啲問題唔可以追溯到2015年或之前，我唔覺得我哋有流弊，至少嗰段時間冇批評。」

被問到會不會被人質疑為「舊酒新瓶」，曾擔任足總主席8年的康寶駒笑言「舊酒都好飲」，並謂自己做主席任內將港隊世界排名由130多上升到100多位，又組建香港08、09等青訓球隊出戰港甲，還在離任之時預留1000多萬儲備，「呢個係嗰8年我同伍健嘅努力打造出嚟，由我07年冇做主席後，好多年青人搞足總，但出嚟嘅效果有目共睹，所以希望我哋呢班老嘢，用經驗帶番嚟足總。」康寶駒道。

伍健補充，經過多年經營傑志和訓練中心的經驗累積後，相信現在的自己比2015年離開足總的自己，具備更多足球管理的知識。又指出他很欣賞兩位前主席康寶駒和梁孔德，他們都是求同存異的人，懂得在球圈尋求共識，而現在「似乎係時間做呢個改變」。

再有傳媒問起，坊間盛傳愉園將退出來季港超聯，假如當選董事，就着聯賽隊數驟減的問題有何高見。伍健回應，候選人並無代表性討論球隊減少的問題，上次港超會議上足總稱收到8間球會報名，球會只能按現有資料討論。此時，台下在席的流浪總監李輝立提出意見，當年港甲隊數不足，便有時任主席康寶駒提出組建香港08、09：「呢個主席(指康寶駒)已經有個構思諗定下一步，但依家根本冇人關注到底愉園究竟踢唔踢？會唔會邀請港會或者區隊多一隊？」他認為有個賢能主席，才能做好香港足球。

足總下周五（25日）改選，5個席位任期即將屆滿，當中僅曾王琬琪尋求連任，其餘包括王威信、許國定、單日堅和邱浩波均即將卸任。據候選人名單，今次選情頗為激烈，「與球會有聯繫之董事」出現4人爭2位的情況；而「與球會無聯繫之董事」更陷入7爭3的混戰局面。