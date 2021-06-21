科大分析比賽地形　風帆港隊賽前「溫定書」

香港滑浪風帆隊周一（21日）岀席奧運前記者會，即將第2次參加奧運的鄭俊樑及陳晞文均表示相當期待，期望可以突破之前的成績。主教練陳敬然透露，二人目前狀態「前所未有地好」，加上在香港科技大學科研團隊協助下，已取得比賽地點江之島的地勢數據，對於備戰事半功倍。

有別於巴西奧運在3個月前到巴西視察，今屆奧運港隊只能在比賽前不足兩星期（7月13日）到達日本，港隊主教練陳敬然表示，雖然不能提早熟習環境，但透過香港科技大學科研團隊的數據分析，令運動員能準備得更好：「其實我們之前已經3次去過當地比賽，加上不需要適應時差，而當地氣候又與香港相約，在這裡比賽的確是有優勢。另外，我們在香港科技大學協助下進行地形分析，收集了江之島周圍的風向、水流數據，有助運動員預早作路線規劃。」

他又指，雖然兩位運動員在去年2月世錦賽後，已有長達18個月未有比賽，但二人在疫情期間增加訓練量，現時前所未有地「fit」：「他們在各方面的數據、肌耐力測試都是最好的一屆。連做划艇機訓練都可以和賽艇隊不相伯仲，你就知道他們有多渴求去奧運比賽。運動員已做足準備，最重要如何是在當地發揮自己。」

鄭俊樑於里約奧運取得第8名佳績，他表示最後階段會積極「溫書」，期望可以取得突破：「奧運延期一年令自己有多一年時間準備，對於我們來說是好事，技術和體能都可以提高。之前在江之島比賽已寫低很多筆記，每一場不同賽區的溫度、風速等都有仔細紀錄，近兩個月回家都不斷看筆記，希望可以背熟有關資料。」

曾出戰倫敦奧運的陳晞文，經歷過里約奧運選拔失利之痛，苦等9年終於再踏上這個夢幻舞台，她坦言現時心情仍然興奮大於緊張：「希望在今屆奧運可以交出最好的表現，給大家和自己一個交代。」她透露，由於近月未有比賽，教練陳敬然親自落場與她較量，令她獲益良多：「他讓我確切地知道自己還有什麼不足。即使他已經退役了10年，仍然比我好很多！」