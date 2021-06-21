出線生死戰冇得縮　丹麥俄羅斯辦大事

歐國盃B組形勢混亂，除比利時已出線外，俄羅斯、芬蘭同丹麥喺數字上都仲有出線希望。今晚次席嘅俄羅斯作客丹麥，預料戰情會非常開放。俄羅斯今場贏波即篤定出線，而陷入絕境嘅丹麥非勝不可，有望合演進攻大戰，2.5球入球大有計。（Now 619及617周二凌晨3時直播）

俄羅斯首仗慘吞比利時3蛋，技不如人屬非戰之罪，上輪面對芬蘭即踢得主動，全場14次攻門有8次中目標，中鋒迪斯尤巴交出助攻，威脅甚大，同高路雲及阿歷斯米蘭卓克兩位進攻型中場合作無間，火力有保證。由於佢哋對賽成績贏芬蘭，今場只要贏波即肯定出線，主攻意欲相當明顯。加上俄羅斯作客往往踢得比主場更進取，近5仗作客就有4次總入球開3球或以上。

丹麥陷絕境放膽搶攻

丹麥今屆發生基斯甸艾歷臣心臟病發暈倒事件，失去呢位中場發電機，一眾球員心情難免受影響，頭兩輪分組賽都係「贏形勢輸波」。不過佢哋目前仍有一絲出線希望，只要今場贏到俄羅斯，同時寄望比利時擊敗芬蘭，3隊同分下仍可計算得失球差決定生死，因此爭勝決心唔會細。

丹麥雖然連輸兩場，但球隊組織力仍然可靠，就算喺基斯甸艾歷臣缺陣下，兩場比賽製造多達45次攻門，包括上輪對奪冠熱門比利時狂轟22次，可見丹麥進攻能力絕不能輕視，有本錢同俄羅斯駁火。