【港講J.LEAGUE】傑志亞冠盃對手大阪櫻花

隨着澳洲球隊全數退出今屆亞冠盃，傑志此前尚未確實的分組賽對手，已鐵定為去年J1殿軍大阪櫻花。今年重掌櫻花帥印的巴西籍監督古比，過往曾為球隊發掘不少優秀球員並鍛練出大踢攻勢足球的團隊，只是櫻花經歷監督更迭、多名主力離隊，今季尚未發揮最佳實力。

大阪櫻花與香港足壇的淵源，可以追溯至上世紀九十年代，當年體院少年隊就曾在日本與櫻花的梯隊交手，到1996年、97年香港隊準備世界盃外圍賽期間，亦曾在日本、香港與櫻花踢友賽，至於烏拉圭名將科蘭就更曾經效力櫻花與傑志。

今年起第三度掌帥櫻花的巴西人古比執教經驗豐富，其執教履歷不乏彭美拉斯、保地花高、富明尼斯、明尼路、高士路、聖保羅、國際這些巴西名門，過往執教櫻花亦帶領球隊由J2升上J1、取得J1季軍並且在翌年打入亞冠盃半準決賽的佳績。

古比在櫻花的功績當然不只於此，早在領軍角逐J2時，他就促成香川真司轉型進攻中場，又將不獲橫濱水手重用的乾貴士帶到櫻花，及後從大分三神簽入家長昭博、清武弘嗣，建立起球隊進攻型踢法的陣容體系，其眼光與執教功力非常到家。

櫻花雖說是去年J1殿軍，但全季入球數字與亞軍大阪飛腳、季軍名古屋鯨魚一樣，低於J1平均值的47球，洛天奴離任後聘請古比回歸，顯然是為了重拾進攻足球精髓、重組中前場體系。不過，櫻花有兩名去季防線主力離隊，三線外援悉數更換，加上杮谷曜一朗他投，球隊在重組陣容、磨合方面尚需時間，最近就陷入了7場聯賽僅1勝的低潮，連帶去季錄得8入球、8助攻的清武弘嗣，今季亦因為位置、角色改變而表現低迷地暫只有1個入球。

身高逾1米9的南韓國腳金鎮鉉對上3年未曾在J1比賽缺陣，料將在亞冠盃為櫻花把關，新援泰亞高、上季J.League最佳年青球員瀨古步夢、丹卡拿都是後防中路的考慮人選，值得注意左閘丸橋祐介去季錄得4次助攻，其左路側擊能力值得留意。

櫻花右中場坂元達裕上季有8次助攻，今季櫻花表現未如理想，但這位翼鋒至今也有3個助攻，表現尚算穩定，而櫻花中場線最值得留意的就是奧埜博亮，這位31歲球員是中前場多面手，過往在洛天奴執教期間獲安排擔任前鋒，連續兩季錄得7個入球，今季在古比的體系中就回歸其擅長的防守中場位置，與原川力、藤田直之拍檔。

奧埜博亮以活動範圍大、跑動多見稱，今季J1上陣17場有6場其跑動距離超過13公里，平均每場作出3.3次剷截並錄得67.9%成功率，累積被對方球員犯規次數42次排J1首位，而其入球既有遠射亦有入楔埋門甚至頭鎚，射門能左右開弓，既是櫻花攻守轉換的「發動機」，亦是擅於捕捉入球機會的「殺手」。

此外，在日職總入球超過200球的39歲老牌射手大久保嘉人，以及澳洲國腳前鋒阿當泰加特等櫻花戰將亦非泛泛之輩，表現值得香港J.League球迷期待。

*所有數據至2021年6月11日為止