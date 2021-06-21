比利時爭首名出線　要1分就掂

今晚B組另一場，已獲出線權嘅比利時於中立場對芬蘭。比利時今場只要多添1分即可鎖定首名，或會留力準備淘汰賽階段；芬蘭爭次名形勢唔及俄羅斯，但喺第3名都有機會出線下，亦唔需要盡地一煲，首要目標避免大敗，中位數2.5球細盤值博。（Now 618及616周二凌晨3時直播）

比利時喺B組兩連勝，不過兩場合共只有15次攻門，但就拎到5個入波，足見佢哋班攻擊球員嘅質素。不過要保持咁誇張嘅入球轉化率難度極高，尤其今場和波都拎到首名，進攻意欲隨時更低。比利時上場反勝丹麥，全靠奇雲迪布尼、夏薩特同韋素3位中場後備上陣改變戰局，可惜佢哋同受傷患問題困擾，相信領隊馬天尼斯唔會冒險搵3人孭重飛，為淘汰賽早作準備。

芬蘭避免大敗唔會進取

芬蘭首戰全場只得1次攻門下爆冷1比0擊敗丹麥，上輪則以0比1不敵俄羅斯，明顯屬守優於攻。今場面對超班嘅比利時，更加會先求穩陣，避免因大敗而影響得失球，令爭奪第3名資格形勢大落後。兩軍近5次交鋒總入球全開2球或以下，今場細盤好路。