風之后李麗珊「出山」！聲演奧運有新金句

「香港運動員唔係垃圾！」這句出自1996年亞特蘭大奧運金牌得主李麗珊的金句，一講就是25年。距離東京奧運開幕僅餘1個月，「風之后」今日（21日）再贈港隊一句話：「穿金戴銀，戴多啲！」

有線電視、香港開電視、香港國際財經台今日在瑰麗酒店舉行「2020東京奧運全城集氣」記者會，並邀請一眾星級主持和評述，包括久未露面的「風之后」李麗珊、「亞洲車神」黃金寶、3屆「足球先生」李健和及中國女排前主攻手孫玥出席活動。

曾為香港帶來零的突破，在亞特蘭大奧運勇奪金牌的李麗珊坦言，港隊20多年間未能再度染指金牌「是有點遲」：「但遲到好過沒到，今年港隊很有實力，游泳、單車、羽毛球、乒乓球、體操等，都有機會衝擊獎牌。」其中，珊珊的「心水」，相信與很多市民相同，是「牛下女車神」李慧詩和「跳馬王子」石偉雄。至於滑浪風帆的師弟妹鄭俊樑和陳晞文，則面對較多變數：「風帆講求天氣、水流，需要提前熟習當地環境。但因為疫情關係，他們只能提前一星期出發，變數較大。」

「香港運動員唔係垃圾！」珊珊曾在1996年一語驚人，時至今日，她表示這是「已證事實」，故再贈港隊一句話：「穿金戴銀，戴多啲！」

另外，今屆香港代表團團長貝鈞奇透露，大部分港將將於7月17日出發前往東京，至於持旗手誰屬，則會在7月8日禮賓府舉行的授旗儀式公布。