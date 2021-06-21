捷克以英制英 輪到蘇錫克表演

捷克今屆歐國盃表現令人驚喜，前鋒柏德列舒希克2場入3球，演出搶鏡，預料周三(23日)凌晨D組最後1輪分組賽對英格蘭，呢位射手勢必遭英軍嚴密看守。

不過，捷克仲有1位入波猛將，佢就係湯馬士蘇錫克，呢位效力韋斯咸嘅中場熟悉英格蘭球員路數，同英格蘭中場迪格蘭賴斯更加係球會隊友，同埋佢今季英超轟入10球，相比起柏德列舒希克，其實蘇錫克先至係英格蘭嘅心腹大患。

湯馬士蘇錫克2020年1月由布拉格斯拉維亞加盟韋斯咸後，迅速融入球隊，今季英超表現大熟大勇，上陣38場聯賽入10球，包括今年1月射破由比克福特把守嘅大門，協助韋斯咸以1比0擊敗愛華頓，今場再遇呢位英格蘭門將，心理上有優勢。

即使湯馬士蘇錫克司職防守中場，但射術不在柏德列舒希克之下，佢喺今年3月世界盃外圍賽對愛沙尼亞，轟入3球，成為捷克史上首位喺世界盃外圍賽上演帽子戲法嘅球員，今場隨時先至係捷克爭取入波嘅關鍵人物。

除咗湯馬士蘇錫克之外，捷克後衞華迪美高法爾都係效力韋斯咸，加上效力般尼嘅前鋒馬迪維達、布里斯托城中堅卡拿斯，捷克充滿「英國通」，知己知彼，屆時同英格蘭交鋒，唔會輸蝕。