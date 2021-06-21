亞冠盃　傑志泰國首操　黃洋：訓練場好正

正在泰國備戰「亞冠盃」J組賽事的傑志，周一(21日)進行抵達當地後的首課操練，這亦是陣中港隊成員歸隊之後，首次一起進行訓練。有份隨港隊遠征巴林的隊長黃洋，直言和一班傑志隊友重遇，感覺好新鮮，同時對泰國當地訓練設施感到滿意。

「喺機場撞到大家，令我諗番第一次喺傑志見到隊友；希望可以透過練波，盡快揾番默契。」黃洋講到。黃洋在港隊過去3場世盃外比賽全勤，但他認為自己來到泰國後要繼續接受「氣泡」隔離，在酒店房間内不能進行太多訓練，惟有靠球隊操練提升狀態。

「藍鳥」正駐扎於泰超球隊武里南聯的訓練基地，據悉現時泰國當地氣溫炎熱，但完成首課操練後，黃洋則認為環境可以接受，並不忘大讚當地訓練設施：「嚟到晏晝時間有番啲風冇咁熱，係比較舒服，相信對比賽質量有保證；始終武里南聯喺硬件同實力，都係好強嘅球會，佢哋嘅訓練場係好高水準，我哋練真草都好舒服。」

傑志透露每隊「亞冠盃」參賽球隊，入住酒店前，以及每場比賽前一日均需要進行新冠病毒檢測。此外傑志下榻酒店亦實行嚴格檢疫措施，包括除了訓練、比賽、記者會等賽會必要環節外，球員及教練均不可以離開酒店房，就連用餐都只能在酒店房内。另外酒店健身房及游泳池設施亦不作開放。