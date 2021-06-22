拳拳到肉！奧地利挫烏克蘭出線

歐國盃C組周二(22日)凌晨上演最後一輪賽事，今仗只要和波便可雙雙出線嘅烏克蘭與奧地利，並未如賽前估計般上演悶戰，拳拳到肉，奧地利上半場早段開紀錄，烏克蘭下半場力追不果，最終奧地利小勝1比0，與荷蘭攜手出線。

17分鐘，烏克蘭角球攻勢，巴姆加特拿同薩巴尼爾頭撼頭瞓底，經治理後冇事，3分鐘後奧地利角球進攻，今次巴姆加特拿搶點成功，在薩巴尼爾逼搶下伸腳撞入，奧地利領先1比0。

28分鐘烏克蘭反擊，耶莫蘭高進攻右路勁射，睇怕輸得，被奧地利門將丹尼爾巴治文神救撲出。奧地利入波功臣巴姆加特拿早前被撞傷，安全起見被換出，33分鐘由舒賀夫入替。

41分鐘，舒賀夫右路交個靚波，「奧地利伊巴」阿拿奧杜域12碼點起腳，但佢竟然撻Q射失，完半場前佢仲有另一次射門，一樣係撻Q，錯失兩次擴大比數機會。

下半場形勢逆轉，輪到烏克蘭壓上打逼搶戰術，不過攻勢欠銳利，最終奧地利保持勝局完場，得6分以小組次名出線，烏克蘭得3分跌落第3，能否晉級要睇各組結果。