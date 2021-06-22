爭議判決開紀錄　荷蘭3連勝出線！

歐國盃C組第3輪例行公事，荷蘭主場迎戰北馬其頓。賽前篤定出線嘅荷蘭並無放軟手腳，繼續強陣出擊，同已出局嘅北馬其頓合演好戲，結果荷蘭憑一次爭議判決開紀錄，最終大勝3比0全勝首名晉級，北馬其頓光榮出局。

北馬其頓一開波就搶攻，9分鐘，查捷高夫斯基單刀射入，可惜越位在先食詐胡，21分鐘查捷高夫斯基勁射中柱。24分鐘，荷蘭靠一個爭議判決領先，彭迪夫前場被侵犯但球證冇示意，荷蘭快速反擊，當耶爾馬倫右路傳中，迪比近門輕易射成1比0，北馬其頓球員不服球證判決作出投訴，但最終仍判荷蘭入球有效。

荷蘭入波後殺得性起，28分鐘當耶爾馬倫近門勁射，被北馬其頓門將迪米查夫斯基擋出，杜費斯補射又省中人，荷蘭領先1球完半場。

下半場再開荷蘭搶得主動，50分鐘逼搶成功，迪比左路傳中予韋拿杜姆近門射成2比0。57分鐘荷蘭另一攻勢，迪比施射被擋出，韋拿杜姆補射成3比0，65分鐘，迪比及當耶爾馬倫換出休息，後備上陣嘅韋格賀斯一落場就有機會，可惜射門中楣彈出。

68分鐘，北馬其頓領袖彭迪夫被換出場，全隊走到場邊列隊歡送，這位37歲射手亦正式結束國際賽生涯。比賽尾段北馬其頓並未放棄，72分鐘，占士科利斯攻破荷蘭大門，但越位在先再食詐胡。最終荷蘭保持3比0勝局完場，小組3戰全勝晉級。