歐國盃B組周二(22日)凌晨上演最後一輪生死戰，頭2輪輸晒嘅丹麥主場迎戰俄羅斯，破釜沈舟下以4比1贏出漂亮一仗，並且憑另一場比利時「幫到手」2比0力克芬蘭，喺3隊(丹麥、俄羅斯、芬蘭)同得3分下，靠較佳對賽得失球「童話式」拎到次名出線資格。丹麥喺16強將會面對威爾斯，3戰全勝嘅比利時就以首名資格晉級。

丹麥今屆歐國盃非常黑仔，首仗就有王牌基斯甸艾歷臣因心臟問題暈倒球場，而且頭2場都贏形勢輸波，陷於出局邊緣。不過曾經喺92年童話式奪冠嘅丹麥未有放棄，今場非勝不可下踢得相當進取，面對俄羅斯嘅穩守突擊早段互有攻守，客隊中場高路雲18分鐘個人突破殺入禁區射門，被卡斯柏舒米高僅僅用腳擋出；丹麥去到38分鐘終於打開紀錄，20歲前鋒丹斯加特禁區頂妙射，俄羅斯門將沙科洛夫目送皮球入網，半場丹麥領先1球。

60分鐘俄羅斯犯下大錯，古斯耶耶夫喺左閘位置自殺式回傳，直接將個波送畀丹麥前鋒尤素夫保臣，後者輕鬆將個波送入空門；俄羅斯70分鐘博到12碼，蘇保利夫禁區內被維斯達加特拉跌，迪斯尤巴操刀追成1比2。丹麥尾段乘俄羅斯空群出擊連入2球，安達斯基斯坦臣同米希利各入1粒，為丹麥取得4比1大勝。

B組另一場比利時對住芬蘭，已經出線嘅比利時作出大幅輪換，奇雲迪布尼、夏薩特同韋素3大主力今屆首次正選上陣，但面對全軍退守嘅芬蘭就老鼠拉龜，直到74分鐘靠芬蘭門將哈迪基嘅烏龍波先開紀錄，81分鐘再由盧卡古接應奇雲迪布尼傳送入波贏2比0。輸波嘅芬蘭排小組第3位，但得失球差只有-2，要成為4支最佳第3名機會唔大。