奇雲迪布尼弗到爆　比利時16強嚟料

比利時周二(22日)凌晨歐國盃B組最後一仗，以2比0輕取芬蘭鎖定首名出線，亦係呢支「歐洲紅魔」史上第1次喺歐國盃分組賽全勝。比利時今場「掛名」收起頭2輪大部份正選，不過輪換上陣嘅奇雲迪布尼、夏薩特同韋素其實先係球隊主將，當中奇雲迪布尼首次正選狀態勁弗，賽後更獲選為今場MVP。

奇雲迪布尼喺歐國盃前面部雙重骨折，上場對丹麥先至復出，後備上陣即交出1傳1射，今場佢首次正選上陣，亦都交出助攻畀盧卡古入波。Opta數據顯示，奇雲迪布尼喺最近4屆國際大賽(14世界盃、16歐國盃、18世界盃、20歐國盃)都有助攻畀盧卡古入波，可以話係最強進攻組合之一。

比利時今場圍攻芬蘭，大部份攻勢都係靠奇雲迪布尼策動，佢今仗獨力創造7次入球機會，係今屆歐國盃目前為止最高紀錄，連續第2場當選MVP實至名歸。奇雲迪布尼賽後表示：「好開心可以拎到MVP獎，但最重要都係球隊，我會繼續帶動球隊去進步。」如無意外，奇雲迪布尼、韋素等將會喺淘汰賽重奪正選位置，比利時戰鬥力將更上層樓。