新西蘭奧委會確認　變性舉重選手首戰奧運

新西蘭奧委會周一(21日)證實變性為女兒身的舉重運動員羅拉夏柏德(Laurel Hubbard)，已被選入國家隊並將出戰東京奧運，將成為奧運史上首位變性運動員，然而事件被受爭議，再成體壇熱論。

變性人可否參與奧運？這個議題已討論多年，然而國際奧委會（IOC）於2015年已修改規則，允許變性運動員參賽，而據IOC發布的資格新規條，准許任何變性運動員作為女性參賽，但其睪丸激素水平在第一次比賽前的至少12個月內要低於每升10個納摩爾。

因此現年43歲的夏柏德已乎合資格，其實她於2013年起已以女性身份亮相舉重比賽，而她在新西蘭奧委會發表的一份聲明中表示:「很感激這麽多的新西蘭人給予我的善意及支持。」

不過，即使有人支持也有人反對，有女子舉重運動員就認為讓變性選手參賽，對女子運動員極不公平，表示「包容」不應該建立在犠牲其他女選手的利益上，比利時運動員安娜則表示:「任何接受過高水平舉重訓練的人都知道，這種特殊情況對這項運動及運動員來說都不公平，一些運動員會錯過改變自己命運的機會，失去獎牌，甚至奧運資格。」

夏柏德已經穩袋奧運入場券，而隨之而來亦有不同項目的變性運動員作最後爭取，美國BMX單車選手禾夫及田徑長跑運動員凱茲都積極努力；其中禾夫更揚言若能踏上頒獎台，必會焚燒國旗，以抗議政府忽視跨性別人士的不滿，然而禾夫目前有機會以補替資格前赴東京，但要其兩位隊友未能出賽才能上陣，因此她能否爭奪獎牌，仍是個問號。

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