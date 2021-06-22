變陣出擊搶首名　三獅攻捷克捧半大

歐國盃D組關鍵戰，英格蘭主場迎戰捷克。英軍唔單只要搶分出線，仲肩負起振興經濟嘅責任，只要「三獅兵團」能夠首名出線繼續喺主場作賽，會為國家帶嚟10億鎊經濟效益，料修夫基會變陣搶攻。捷克雖然和波都肯定出線，但如果輸波有機會跌落第3，今場唔會捱打，預計雙方一開波就會嚟料，誠意推介1.5球半場大。（Now 618及616周三凌晨3時直播）

賽前有指英格蘭如奪首名，雖可繼續主場作賽，但要面對F組次名，不論法國、德國或葡萄牙都難踢，反而次名出線，只會對E組次名，相對較易應付。

不過只要再望遠少少，如果次名出線，16強晉級後又係對番F組次名，跟住4強仲有機會對A或B組首名，即係意大利同比利時。相反如果首名出線，只要過到16強一關，之後只係對E組首名，即係瑞典、烏克蘭或西班牙，4強對手則鬥荷蘭，條路仲易行，所以如果以「走線」論，英軍其實應該選擇D組首名。

可製造107億經濟效益

此外，英格蘭兩場分組賽只入1球，英軍球迷非常不滿，上仗對蘇格蘭比賽尾段更發出噓聲，英軍知恥近乎勇，必定希望入波挽回球迷信心。當地傳媒報道指，「三獅兵團」如留喺倫敦作賽，會為英國帶嚟10億鎊（約107億港元）經濟效益，所以今場必定會搶錢咁搶，領隊修夫基將會變陣出擊，收起狀態麻麻嘅史達寧及有黃牌喺身嘅菲爾科頓，轉用基亞利殊同拉舒福特支援哈利卡尼，希望盡快打開紀錄。

不過，捷克當然唔會任英格蘭魚肉，因為今場不敵英格蘭，而克羅地亞以2球或以上比數擊敗蘇格蘭，大家同得4分，捷克與克羅地亞對賽成績一樣之下，要計算總得失球，捷克亦有機會跌落第3，所以形勢上，英格蘭及捷克都要焗攻。

捷克當然唔怕同英軍鬥攻，除咗利華古遜前鋒柏德列舒希克兩場入3球，狀態大勇，今場有力數胡，陣中仲有效力韋斯咸嘅中場蘇錫克，佢熟晒英軍球員路數，當柏德列舒希克畀人睇到實時，佢就有機會突圍。既然雙方近4次交手，半場全開2球或以上，今場半場大絕對唔可以錯過。