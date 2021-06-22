【女足粉絲團】樂天提早一輪奪得乙組冠軍

最近盛傳亞洲足協將會取消「亞洲足協U17女子亞洲盃」及「亞洲足協U20女子亞洲盃」，若然消息屬實，將會令備戰已三年的U15及U18港隊球員及教練非常失望。在疫情下，連「2020東京奧運會」是否應該繼續舉行都造成非常大的爭議，更何況較小型的比賽。

近年香港環境急變，令很多人開始考慮離開香港移居外地，此情況在女子足球界亦有出現。最近，幾乎每個代表隊梯隊均有球員離開香港，有舉家移民的、有出外讀書的，離別頓成平常事。最近有一首歌叫《留下來的人》，歌詞提到：「許多人都相信離開的，人生走到該走的那時，痛著來話別。」離開的，需要適應新環境；留下的，需要繼續生活下去。向好的方面想，很多球員的目的地都是英國及美國，兩者均是女子足球發展比較成熟的國家，年青球員能夠提早到外國接觸高水準的足球，可為將來香港女足提供更多人才。決定留下來的球員，在有限的資源及較低競爭性的環境下，如何能夠提升自己，以致將來能夠與流外的球員配合，將會是影響5至10年後，香港女子足球成績的關鍵。

至於剛完結的一周「賽馬會女子足球聯賽」甲乙兩組均出現關鍵戰果。乙組方面，樂天以2比1險勝花花，提早一輪篤定奪得本季冠軍，以及升班附加賽的資格。附加賽將會在聯賽結束後舉行，由甲組的榜尾與乙組首名進行一場過的淘汰賽，如賽事於法定時間內打和，將以互射12碼分勝負。至於在第3名爭奪戰中，恒益暫時以對賽成績壓過和富社企進佔第3，只要在最後1周對偉發的比賽勝出，就可獲得季軍。

甲組方面，傷兵滿營的愉園在寶翠公園以2比3不敵沙田。開賽僅8分鐘，馬曉蔚接應陳詠詩傳中，近門射入先開紀錄。23分鐘，沙田在禁區內犯手球，愉園由王淑芬冷靜射入12碼追平；6分鐘後，愉園湛靜雯遠射，沙田門將黃樂敏撲出不遠，被伏兵門前的曾麗薇「執雞」反超前2比1。沙田並未因此放棄，重開比賽後2分鐘再次由馬曉蔚在門前頂入，迅速扳平，更在完上半場前，由王素嫻笠死臨危受命的門將姚嘉慧，領先3比2。下半場雙方再無增添入球，愉園痛失3分。另一邊廂，公民憑補時3分鐘的入球絕殺傑志，成功與愉園拉開3分距離，只要下周賽和大聯盟足球學院即可稱后。

【上周戰果】

甲組：

大聯盟足球學院 1比3 大埔

愉園 2比3 沙田

傑志 0比1公民

港會 3比1 車路士足球學校（香港）

乙組：

恒益 1比0 偉發

恆華足球體育會 2比1 偉發

恒益 0比0 黃大仙

花花 1比2 樂天