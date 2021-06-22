亞協盃　香港球隊吼路　要睇臺南對220

「亞協盃」J組周三（23日）下午4時於將軍澳運動場揭幕，打頭陣有中華台北代表臺南市FC，對陣蒙古代表220體育會。雙方陣容皆充滿神秘感，今仗正好是機會讓同組對手理文、東方龍獅，一探兩軍實力。

臺南市FC上季首奪台企甲冠軍，並取得「亞協盃」參賽資格，其班底主要由中華台北隊員組成，包括程昊、陳威全、吳俊青、陳瑞杰以及較為香港球迷熟悉的門將潘文傑。當中32歲隊長吳俊青可謂陣中主力，曾53次為中華台北披甲，亦曾征戰中甲聯賽。對於球隊首次出戰這項賽事，64歲主教練羅智聰表示，球隊目標是逐場提升表現，並希望球員盡力發揮100%，累積經驗，從而加強整體實力。

外援方面，臺南僅註冊3人，分別為俄羅斯後衞阿林（Alim Zumakulov）、特科斯和凱科斯群島射手馬可（Marc Fenelus），以及曾在2年前「亞協盃」為航源FC射破和富大埔大門的海地國腳班奇（Benchy Estama），不過足總今次將其名字譯為班吉。值得一提，馬可和班吉包攬2017至2019年內3季台企甲金靴獎，攻力備受肯定，東方龍獅和理文定必要看管以上2人。

220體育會於2016年才成立，去季首奪蒙古聯賽冠軍，受惠於北韓不獲發牌及澳門退出，獲得「亞協盃」入場券。220體育會的大軍頗為神秘，主教練為35歲前蒙古國腳巴耶加輪。據足總提供的球員名單，220註冊2名日援，分別是41號前鋒岩橋聡志和44號中場立石爽志，其餘球員主要是本地球員，包括10號主力射手尼亞馬索爾（Naranbold Nyam-Osor），此子上季在蒙古超獨取29球並已為蒙古國家隊射入8球，以及25歲門將艾卡泰文（Munkh-Erdene Enkhtaivan），2人於3年前均曾為蒙古在東亞錦標賽外圍賽對陣香港隊。