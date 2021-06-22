攬出禍！芝維爾美臣蒙特隔離至下周一

蘇格蘭新星比利基莫亞周一(21日)確診新冠肺炎，要接受治療及最後一輪分組賽對克羅地亞缺陣，上場「英倫打吡」同佢有接觸嘅兩位英格蘭球員芝維爾及美臣蒙特都受牽連，英足總宣布兩人要隔離至下周一(28日)，可能錯過兩場比賽。

比利基莫亞效力車路士，而芝維爾同美臣蒙特係佢車路士隊友，上場「英倫打吡」完場後3人行埋一齊傾偈，有唔少互動，英足總視之為密切接觸者，依照英國政府防疫規例，兩人需要隔離至下周一，並即日起只能獨自操練。

不過英國傳媒報道，其實歐洲足協並無硬性規定密切接觸者需要隔離，比利基莫亞接受治療，至於佢嘅同房安德魯羅拔臣就唔使隔離，英足總事後為全隊進行檢測，亦冇驗出有人確診，芝維爾同美臣蒙特咁樣傾吓偈就被隔離，其實都幾無辜！

按照賽程，兩位英格蘭球員將錯過小組最後一場對捷克嘅比賽，暫時未知16強對邊隊，但有可能16強都冇份踢，如果英格蘭大吉利是出咗局，佢兩個嘅歐國盃之旅就要提前結束。