背水一戰！蘇格蘭克羅地亞博大霧

D組同時間仲有蘇格蘭對克羅地亞，兩軍都有1分喺手，贏波全取3分，起碼會取得小組第3名，一個唔覺意如果「英捷戰」分出勝負，仲有機會成為次名直接出線添，呢場肯定唔會龜縮。蘇格蘭逼和英軍士氣正盛，而克羅地亞球員大賽經驗豐富，勢要打破「世盃亞軍魔咒」，拳來腳往肯定多波人，首選2.5球入球大。（Now 619及617周三凌晨3時直播）

攞3分有機會次名晉級

點解蘇格蘭同克羅地亞要搶攻，簡單講吓形勢就明。如果英格蘭贏捷克，捷克最終只得4分，克羅地亞如果大炒蘇格蘭，同樣得4分，由於克軍同捷克對賽一樣，到時就以總得失計排名；蘇格蘭情況相近，只要捷克擊敗英格蘭，蘇格蘭又能大勝克羅地亞，蘇英同得4分對賽又一樣時，又係可以計總得失球，所以蘇格蘭同克羅地亞，隨時有機會變成次名出線，既然有咁大誘因，今場當然唔會龜縮啦。

事實上，克羅地亞不乏進攻好手，列比錫、比列錫同莫迪歷都極具級數，今場仲會出埋卡拉馬歷，佢哋勢要打破「世盃亞軍魔咒」，自1994年世盃亞軍意大利開始，2002年世盃亞軍德國、2006年嘅法國同2010年嘅荷蘭，跟住嗰屆歐國盃都分組賽出局，「格仔兵團」今場定必狂攻，避免重蹈覆轍。

蘇格蘭係24路大軍唯一一支未取得入波球隊，不過上場鬥英格蘭已經好接近，今場豁出去或有脫胎換骨表現。雖然賽前中場小將比利基莫亞確診新冠肺炎，但左路安德魯羅拔臣同基蘭泰亞尼呢對英超組合，側擊力強，加上國家隊士哥王約翰麥甘尼及前鋒查阿當斯，絕對有力撕破克羅地亞防線，今場肯定係一場入球騷。