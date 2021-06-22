亞協盃　東方龍獅理文「香港打吡」搶頭威

闊別本地賽近月，港超球隊在「亞協盃」重燃戰火！兩支本土勁旅東方龍獅和理文，周三（23日）晚會師香港大球場合演「香港打吡」。由於J組只設一個出線席位，在單循環賽制下，今場將是晉級關鍵戰，加上「東理」碰頭一向多入波，雙方為爭出線，勢掀起一場激烈鬥爭！(Now 633周三晚8時直播)

東方龍獅近期有迪高、辛祖及盧卡斯幾位主力離隊，加上球員傷患問題持續，在近半隊聯賽常規主力缺陣的情況下，球隊亦由青年軍調上多位小將應付「亞協盃」連場大戰，首次執掌教鞭的盧比度，承認東方未能以最佳狀態迎接今次賽事：「依家係球隊迎接亞協盃嘅最差時刻，但一班球員無論體能或心理上都已經準備好面對挑戰。」

東方幾位港隊成員已歸隊參與操練，惟守將基頓在港隊最後一戰因傷退下火線，盧比度透露此子情況仍有待觀察。今季東方3次與理文對碰取2勝1負，戰績稍佔上風，球員時代有過豐富亞洲賽經驗的盧比度，明言東方今仗會全力爭勝：「周三場波會好難打，理文近況唔錯，佢哋無疑係贏波大熱，但我哋班球員會跑多兩步，為東方龍獅博殺。」

「大佬」梁冠聰則認為經歷陣容劇變，現時需要重新適應新打法：「雖然我哋係了解隊友之間嘅習慣，但基本上我哋依家係由零開始；尤其有年輕球員加入，我哋有經驗嘅就要挺身而出。」大戰當前，他強調不會因為各種困難，就輕易放棄。

理文上次正式比賽已是上月尾的煞科戰，主教練陳曉明表示早前為應付港超賽事「谷得好緊」，休戰一個月正好讓球員恢復，但他擔憂顏樂楓、鄭兆均等經歷舟車勞頓的球員狀態未能及時回復：「有啲喺港隊嗰邊少踢，狀態反而差咗，但時間太短，希望佢哋盡快提升。」

洛迪古斯缺席理文外援名單，意味他們將缺乏正中鋒，但「曉明Sir」對其他進攻球員投下信心一票：「之前用基華尼頓、李康廉客串前鋒效果幾好，『洛9』都係啱啱好番，我哋選擇註番弗啲嘅球員。」對於今仗對手，他認為東方龍獅在陣容大變動下反而更具危險性：「要考慮東方可能比以往打得更防守，我哋冇人知道盧比度帶隊有咩特性，反而係挑戰。」

剛榮膺「最佳金球」的中場顏樂楓日前才歸隊，他認為自己反而需花更多時間觀察東方陣中陌生的球員，又指不能忽視其餘兩支隊伍：「臺南嘅外援幾好個人能力，蒙古球員就普遍高大硬淨，唔容易應付。」