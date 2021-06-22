孫楊停賽令獲「減刑」　但仍無緣東京奧運

孫楊的停賽期縮減至4年零3個月，他的游泳生涯會就此終結嗎？(Getty Images)

國際體育仲裁法庭上月為「孫楊案」重審，成立全新的三人仲裁小組，並進行第二次聽證會，今日(22日)有消息指該位前奧運金牌得主的禁賽期由8年減至4年零3個月，意味他要到2024年巴黎奧運會才能重回賽場。

據《紐約時報》報道，今次判決將令孫楊爭取衞冕東京奧運的美夢破滅，以禁賽期由2020年2月起計算，停賽4年零3個月的決定，令這位里約奧運男子200米自由泳金牌選手，將要待到2024年巴黎奧運會才能重回賽場，屆時他將是32歲。

「孫楊案」源於2018年9月的一次家居突擊藥檢事件，孫楊當時未有完成藥檢，事件中更有人打破血液樣本玻璃瓶。其後孫楊被控違反世界反興奮劑機構的規定，去年被罰禁賽8年；孫楊隨後向瑞士聯邦最高法院提出上訴。最後因仲裁小組主席意大利的Franco Frattini被查出曾對中國發出歧視言論，於是瑞士聯邦法庭判孫楊上訴得直，撤銷了禁賽8年的處罰。「孫楊案」於是獲得重審，但如今的判決仍未能讓他如願登上奧運列車，前途更難以預料。