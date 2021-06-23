英格蘭小勝捷克首名出線　16強勢遇死亡對決

周三(23日)凌晨歐國盃D組賽事，英格蘭憑住史達寧一箭定江山，主場以1比0擊敗捷克，成功搶到首名出線資格。英格蘭喺分組賽拎到2勝1和不敗，而且3場波1球未失，不過「三獅兵團」首名出線後，16強將要硬撼「死亡F組」嘅次名出線球隊，對手好可能係法國、葡萄牙或德國3大勁旅之一，晉級8強前途相當凶險。

英格蘭同捷克賽前已確定攜手出線，今場比賽亦踢得較開放，英格蘭開波3分鐘即有黃金機會，史達寧左路單刀挑射不幸中柱彈出，不過12分鐘即有收穫，基亞利殊左路傳中，史達寧伏兵門前頂成1比0；哈利卡尼之後亦有禁區內施射，但被捷克門將華斯歷克神勇擋出。捷克中段搶番唔少攻勢，湯馬士賀利斯28分鐘勁射要比克福特飛身撲出。換邊後兩隊行軍速度減慢，下半場第1個攻門竟然要去到83分鐘先至出現，而佐敦軒達臣完場前曾經入波，但被判越位在先而食詐胡，最終英格蘭小勝1比0完場。

D組另一場生死戰，賽前同得1分嘅蘇格蘭同克羅地亞都係非勝不可，克羅地亞17分鐘由尼高拉華錫先開紀錄，但蘇格蘭喺完半場前3分鐘憑卡林麥基哥遠射追平。克羅地亞62分鐘由莫迪歷入波再度領先，呢位老將77分鐘再助攻比列錫入波，克羅地亞贏3比1後，追到同捷克同分兼同得失球，並憑較多入波拎到次名出線，捷克就以第3名身份晉級。