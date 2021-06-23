馬古尼復出防線升呢　英格蘭0失球捧盃吉兆

英格蘭喺歐國盃D組首名晉級，雖然進攻能力依然備受詬病，不過防守上就成功做到滴水不漏，最後一輪對捷克更獲中堅台柱哈利馬古尼傷愈復出，呢位曼聯中堅養傷1個半月後首戰即有超卓表現，協助英格蘭連續第3場分組賽保持不失球，成為捧盃吉兆。

英格蘭今屆3場分組賽2勝1和，只入2球但就保持不失，係歐國盃史上第6次有球隊喺分組賽0失球出線。英格蘭喺大賽向來都係防守麻麻，今屆係佢哋史上第2次喺大賽決賽周分組賽0失球，之前唯一一次做到就係1966年世界盃，當屆英格蘭亦歷史性捧走世界盃冠軍。

喺哈利馬古尼養傷期間，泰朗明斯出任中堅表現唔差，不過哈利馬古尼復出後防線明顯「升呢」，除咗防守上保持強度外，作為修夫基戰術入面嘅「用波中堅」，哈利馬古尼今場有88%傳球成功率，8次向捷克後場交波係全隊最高，包括上半場一次「手術刀式」長傳直接畀哈利卡尼禁區內射門。

哈利馬古尼賽後表示：「3場清白之身，英格蘭嘅基礎已經喺度，之後就要提升各方面嘅表現，我認為球隊仍然有進步空間。英格蘭表現唔係完美，但3場波拎7分亦唔係差，我哋要展望淘汰賽，繼續提升自己表現。」